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美股中段跌16點

2020-04-29 列印
　　美國周二股市杜指早段向好，其後升幅收窄，中段報二四一九三點，跌十六點；納指則報八六四三點，跌八十六點。

  滙控美國預託證券價格見四十點二七港元，升零點三二港元；騰訊則見四百一十五點四一港元，跌一點七九港元。

   紐約期金報每盎司一千七百二十一點三美元，跌二點五美元；紐約期油則報每桶十一點九七美元，跌零點八一美元。
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