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﻿餐飲業合力推電商平台﻿﻿ 下月初售賣禮券自救﻿

2020-04-29 列印
﻿餐飲業合力推電商平台﻿﻿ 下月初售賣禮券自救﻿
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　　疫情持續三個多月，重挫本地餐飲業，加上保持社交距離等限客令措施，令食肆生意大受影響。有飲食業人士發起網上禮券銷售計劃，預料於五月初推出全新的電子商貿平台，主要售賣電子禮券，並提供消費優惠，呼籲更多餐廳及酒吧盡快加入，以鼓勵食客購買優惠卡支持本地飲食業。

　　救救香港飲食業（SaveHKFnB）推出「2020大時代大特賣」網上禮券銷售計劃，呼籲所有成員餐廳及酒吧於今日下午七點前登記，預計在五月六日正式推出一個售賣電子禮券的電子商貿平台。

　　如顧客購買五百元，可享用六百元電子禮券，額外消費額達兩成；如購買一千元，可享用一千三百元電子禮券，額外消費額達三成；以及惠顧滿二千元，可享用三千元電子禮券，額外消費額高達五成，吸引顧客消費及享有更多優惠。

　　發起團隊由多名廚師、餐廳和酒吧東主組成，旨在協助本地餐飲業陷於低谷的市況。

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