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美軍證三UFO片段真實

2020-04-29 列印
美軍證三UFO片段真實
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　　美國國防部罕有地公開三段在網上流傳已久的不明飛行物（UFO）影片，並證實真有其事。

  三段影片均由戰機拍得，其中一段片在○四年拍攝，另兩段在一五年一月拍下，均見到神秘、無翼的飛機於空中隨意旋轉，在無推進裝置下，以超音速飛行遠離。發言人表示，目前仍無法辨別出飛行物的身份。

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