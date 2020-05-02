﻿餐飲業生意回升15% 黃金周人頭湧湧 港人消費唞唞氣

新冠肺炎疫情稍為緩和，不少留家抗疫的市民趁佛誕及勞動節長假期，外出郊遊和消費，舒展身心。郊遊熱點西貢繼續有大批人到訪，市區商場人流亦明顯增加，部份食肆更大排長龍。有餐飲業人士表示，疫情下大部份港人在假期留港消費，預計生意額較平日至少能回升一成半。



在疫情下的五一黃金周假期，有「後花園」之稱的西貢昨日人山人海，食店大受歡迎，海邊的海鮮酒家也坐滿食客，亦有人排隊坐船出海。市面人流亦明顯增加，佩戴口罩的市民在零售旺區的食肆外，排隊等候入座；銅鑼灣一家百貨公司進行促銷優惠，顧客絡繹不絕。



限聚令傳將放寬



但受跨境防疫措施限制，以往大批內地旅客趁黃金周來港消費的市況未有重現，在尖沙咀廣東道的名店，人流較往年稀疏。另有不少外傭在公園與同鄉聚會，大部份遵守限聚令，但有外傭脫下口罩。限聚令等防疫措施在本月七日屆滿，政府早前表示正研究會否放寬，不少受影響業界期望放寬聚集人數限制至六人或八人。



醫管局：防疫不應鬆懈



香港餐務管理協會會長楊位醒對本報說，大部份酒樓及食肆希望受惠工資補助計劃，早前暫時關門的已重新營運；正值長假期，他指不但外賣服務會增多，就連餐飲業務亦可上升至少一成半生意額，「幾難得有七百幾萬人聚晒喺香港。」批發及零售界議員邵家輝表示，由於市民依然憂慮商場出現示威活動，只會「有需要先去行」，他指個別商戶仍依賴商場的推廣吸引人流，無力自行大肆宣傳。



醫管局總行政經理庾慧玲表示，有賴前線醫護人員謹守崗位，市民注重個人衞生及保持社交距離，疫情才得以緩和，呼籲大家現在不能鬆懈。