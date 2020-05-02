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﻿黃大仙祠重開 善信趕至上香

2020-05-02 列印
■黃大仙祠昨日重開，不少善信趕來上香祈禱。
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　　因應新冠肺炎疫情，嗇色園黃大仙祠於三月底起關閉，昨日終於重開，由早上七時至下午五時讓善信入內，入場人士必須量體溫及戴口罩。多名善信於早上七時前已在祠外等候，爭取第一時間上香參拜。有善信指特意一早前來上香，希望家人身體健康，以及香港能早日渡過疫情，又指與他人保持距離，亦有勤洗手，不擔心病毒傳播風險。

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