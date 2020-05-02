網民發起5‧1「天馬行動」未見堵路 防暴警多區戒備嚴防「快閃」

針對網上有人昨日五一發起「天馬行動」在全港多區聚集及聲言堵路，但未見有堵路情況。「限聚令」下，晚上數百名市民響應到沙田新城市廣場「和你唱」，但未開始已因有示威者與到場防暴警衝突告終，其間一度混亂，防暴警施放胡椒噴劑驅散，多人「中椒」。



昨日五一勞動節，有網民在網上發起「天馬行動」，聲言在多區堵路及縱火「快閃」，又揚言會在港鐵站放炸彈及擺街站遍地開花等。當中包括西營盤、旺角、銅鑼灣、觀塘及大埔等五區。據悉，警方部署三千至四千名防暴警在各區巡邏，以防有人違「限聚令」，亦會截查可疑人，以防有人藏可疑物品，甚至爆炸品。昨午開始，警方數輛裝甲車及水炮車已停在西環干諾道西中聯辦附近一帶，有防暴警在附近及行人天橋監察巡邏及戒備。



新城市廣場「和你唱」爆衝突



職工盟早前發起五一遊行但未獲不反對通知書後，聲言昨日改在全港各區擺街站。在旺角、銅鑼灣、觀塘及大埔等多區都有防暴警巡邏。昨午三時許，警員在旺角彌敦道與豉油街交界，截停一輛私家車搜查，發現行車證過期及懷疑曾經改裝將車拖走。大批防暴警及多輛警車抵達朗豪坊對開築起封鎖線及戒備。當時有職工盟在附近擺街站。



晚上七時許，有市民響應網上號召到沙田新城市廣場「和你唱」，數百市民陸續抵廣場中庭及各樓層圍欄旁聚集，有人高叫口號。但集會未正式開始，逾百名防暴警員進入廣場拉起封鎖線，部份持防暴槍及胡椒球槍，又用「大聲公」勸喻市民，指在場集結人士涉違反「限聚令」，呼籲他們盡快散開不果，多名市民被警員截查。



大部份店舖提早落閘，防暴警截查多人，其間有示威者疑不聽勸喻，並與防暴警發生爭執，情況一度混亂，其間有防暴警向示威者噴胡椒噴劑驅散，多人「中椒」後不適。晚上約八時，警方將沙田新城市廣場封鎖，呼籲在場市民及記者離開。



