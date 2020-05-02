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社民連工黨遊行 六人違「限聚令」遭票控

2020-05-02 列印
社民連工黨遊行 六人違「限聚令」遭票控
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　　昨日是勞動節，但受疫情影響，有關的遊行及集會早前不獲警方批准。工聯會以記者會形式促請政府向失業人士發放九千元現金津貼，同時帶頭推出更多臨時職位。政府則回應指已推出歷來最大規模紓緩措施，政務司司長張建宗指明白不少僱員面對減薪裁員的壓力，政府正全速推進支援措施。

　　工聯會指政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，但遺漏不少基層打工仔，包括沒有供強積金的自僱人士以及失業人士等，促請政府設立失業現金津貼。社民連及工黨成員則堅持遊行到政府總部表達訴求，有六人被票控違反「限聚令」，社民連副主席麥德正（見圖）因拒絕出示身份證，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。



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