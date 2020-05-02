工聯會指政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，但遺漏不少基層打工仔，包括沒有供強積金的自僱人士以及失業人士等，促請政府設立失業現金津貼。社民連及工黨成員則堅持遊行到政府總部表達訴求，有六人被票控違反「限聚令」，社民連副主席麥德正（見圖）因拒絕出示身份證，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。
社民連工黨遊行 六人違「限聚令」遭票控
工聯會指政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，但遺漏不少基層打工仔，包括沒有供強積金的自僱人士以及失業人士等，促請政府設立失業現金津貼。社民連及工黨成員則堅持遊行到政府總部表達訴求，有六人被票控違反「限聚令」，社民連副主席麥德正（見圖）因拒絕出示身份證，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。
餐飲業生意回升15% 黃金周人頭湧湧 港人消費唞唞氣
新冠肺炎疫情稍為緩和，不少留家抗疫的市民趁佛誕及勞動節長假期，外出郊遊和消費，舒展身心。郊遊熱點西貢繼續有大批人到訪，市區商場人流亦明顯增加，部份食肆更大排長龍。有餐飲業人士表示，疫情下大部份港人在假...
2020-05-02
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「五一」景區重開 遊客減商舖空蕩
內地「五一」黃金周假期昨日開始，隨著疫情緩和，北京多個戶外景區重開，更實施實名預約制，進園要量體溫，加強防疫。榮登微博熱搜榜的成都寬窄巷子景點就實施限流及體溫檢測措施，不過相較往年的遊客量，今年各地的...
2020-05-02
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火星太陽能直升機 印女生取名「獨創號」
美國太空總署採納亞拉巴馬州一名印度裔女中學生的建議，把今年夏天發射及部署入火星的太陽能直升機命名為「獨創號」（Ingenuity）。 太空總署從全國各地學生提交的二萬八千多個建議的名字中，選中了亞拉巴馬州塔斯卡盧薩縣高中女學生魯帕妮（Vaneeza Rupani，上圖）所提議的「獨創號」。魯帕妮在提交的命名文章中寫：「憑着獨創性和智慧，人類努力克服星際旅行的挑戰，讓我們所有人都可以體驗探索太空的神奇。獨創性可以讓人完成奇妙的事，讓我們擴闊視野到太空邊陲。」
2020-05-02
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擁逾千呎花園 天巒躍式廳堂間隔分明
上水大型洋房屋苑天巒，是次精選一座3房3套房洋房，面積1806方呎，廳堂採躍式設計，大廳以白色為佈置主調，簡約明亮，屋外連逾千呎私人花園，花園鋪有草地，正與周圍的大樹融為一體，綠意盎然。 上水...
2020-04-29
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美股先升後回 日澳股市齊挫
多地股市因勞動節假期休市，雖然新冠肺炎疫情未有惡化，但經濟數據欠佳，令美股周四先升後跌，杜指收跌288點。受美股弱勢影響，加上美國或因疫情制裁中國，昨天仍然開市的日本及澳洲股市顯著下挫，日經指數跌穿兩...
2020-05-02
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法甲腰斬變相緣盡歐戰 里昂：法庭見！
法國足總周四正式落實本季法甲腰斬，後者賽會以場均得分決定最終排名，消息指來季歐戰資格會跟排名分配。然而，此舉令第七的里昂事隔廿三年後再次無緣歐戰，該隊主席奧拿斯即炮轟足總和賽會為竊匪，揚言訴諸法律抗爭到底，追討數以千萬歐羅計的經濟損失。 由於法國政府周二頒令九月前禁止進行足球等大型體育賽事，故法國足總周四正式宣佈腰斬今季法甲。法甲賽會同日公佈有鑑於各隊已完成的場數不一樣，本季最終排名將以場均得分決定，冠軍由得二點五二分的巴黎聖日耳門奪得。 誓告賽會追討損失 消息指，法甲賽會將按排名決定來季歐戰資格。若然屬實，聖日耳門、二哥馬賽和緊隨的雷恩出戰歐聯，歐霸入場券依次落入里...
2020-05-02
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新版開售 Ioniq Electric提升電能
新改良現代Ioniq Electric電動車上周末正式開售，亮點是換上更大容量38.3kWh鋰電，續航力由舊版280km（NEDC標準）提升至311km（WLTP標準），車廂數碼化配套同時升級，「一換...
2020-04-29
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日食四餐 谷肥30磅操肌 張振朗攞苦嚟辛挑戰自己
最近張振朗(Owen)因為違泊，食咗碗300幾蚊嘅超貴米線，當事人否認因為為食而被罰：「疫情前日日跟有健身教練資格嘅同事關梓陽(Leo)做exercise操肌，兼且要食埋啲高蛋白質嘅操肌餐單，食到好乏...
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好好過日子——坐飛機這一關
朋友在香港困了兩個月之後，終於又要坐飛機出差了。 現在坐飛機是很大一件事，光是想想在飛機上的「裝束」，已令人頭痛不已。 今時今日，如果你以為上飛機只要戴個口罩，那就太天真了。就像我這位朋友，應公司要求——是的，現在一些公司對屬下坐飛機的裝束都是有要求的——她得戴口罩戴臉罩，身上要穿透明雨衣，手上會戴手套，把自己包嚴實了，才教大家放心。是的，今時今日，嚴格把自己包裹起來，除了自身安全，更重要的還是要令一起坐飛機的人放心。 但放心不等於不難受。雖說是「小心駛得萬年船」，但光是聽聽這一身打扮，就可以想像這一程飛機坐得有多難受。不但自己難受，坐在旁邊的人也難受，大家都知道穿成這樣是...
2020-05-02
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馬場浮世繪——喜蓮騏星單挑群雄
明日賽事唯一重頭戲，三級賽皇太后紀念盃，僅得五駒列陣，當中有四駒是來自摩廄，不過東廄的「喜蓮騏星」挾兩連捷之威而臨，鞍上人田泰安表示，此駒近期的進步明顯，過往重口難留的情況不再復見，競跑時較以往容易操控。例如剛戰跑二千米沿途能輕鬆留力，待末段發力便越過對手贏馬。 上季「喜蓮騏星」既能在此賽跑第三，今次以更成熟及良好狀態出戰，負磅並非太重，將是爭勝分子。 馬場浮世繪
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