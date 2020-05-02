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男警涉虐兒被捕

2020-05-02 列印
男警涉虐兒被捕
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　　近日網上流傳一段虐兒片段，一名男子以粗言穢語大罵一名男童，更脫下拖鞋掉向男童，又對他拳打腳踢，期間男童不斷大哭。警方證實一名四十一歲警員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，目前已被停職。警方又稱案件發生於今年一月，非常重視警務人員的操守，調查後如發現有任何違法行為，定必嚴肅處理。

　　有網民日前在討論區發文，指其女友人與丈夫有一名現年六歲的兒子，兒子自三歲起已被男方虐待，女方亦曾被男方毆打，雖曾就事件報警，但在男方職業的關係下，最終不了了之；近日發現拍下家暴的閉路電視片段，決定公開事件。

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