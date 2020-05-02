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陶輝被指無牌營民宿 民政總署：有證據會檢控

2020-05-02 列印
　　助理警務處處長陶輝被指將清水灣碧水新村一間牌照屋，懷疑改作民宿出租，陶輝昨午返回寓所時強調，事件正由地政總署及民政總署調查，會配合調查。民政事務總署指有關處所未領取旅館牌照，如有足夠證據，會採取檢控行動。警方指警務人員在工作時間以外從事賺取報酬的外間工作，必須先獲批准，如有個別人員違法違紀，會按既定機制調查。有政黨及西貢區議員昨到場了解情況，認為涉事牌照屋有多處違規，要徹查事件。

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