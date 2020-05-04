疑借２１「人頭」設公司 電視劇播映權交易抬價 證監控 黃宜弘夫婦 涉挪上市公司7000萬

香港上市公司勤+緣創辦人梁鳳儀博士及其夫婿黃宜弘被證監會入稟高院，指控兩人一○年至一二年期間涉嫌借用二十一個「人頭」分別成立十多家BVI（簡稱離岸公司），在十宗電視劇播映權轉讓、涉款三億二千七百萬港元的交易協議書中，抬高交易價格，疑藉此挪用公司七千多萬港元的資金，有關「人頭」分別是梁的契爺妻子、契爺的兄弟、親戚和朋友、梁私人助理的家姑、公司長年資員工，以及梁、黃二人「平安囑」的執行人，有部份「人頭」更是梁鳳儀平安囑的財產受益人。記者 徐曉伊



證監會乃要求高院根據證監條例第二一四條例（2d），頒令梁鳳儀及黃宜弘在指定期限內不得出任公司董事，不准直接或間接參與公司的管理，並頒令二人要對集團所蒙受的損失作出賠償，及要向集團交代他們在計劃中所獲得的利益。根據司法網頁，本案將於本月十五日提訊。



48劇涉資逾3.2億



入稟文件指控，梁鳳儀一○年六月至一一年七月透過全屬於集團的兩家BVI公司，即興鴻業國際和鋒悅企業有限公司，與九家BVI供應商達成十宗可疑的買賣合約協議交易，涉購買四十八套電視劇發行及播映權，總額達三億二千七百七十五萬零三百一十港元。



證監會指，上述的電視劇集版權交易不是正常交易，而是由梁鳳儀或與其夫婿黃宜弘計劃，目的是要挪用集團大量資金，然後轉移至由梁所控制的名下三家公司，但集團其他董事及股東事前全不知情。此外，該等交易均被「抬高價格」，所有收款公司均與梁鳳儀有聯繫，甚至由她幕後所控制的，涉挪用的金額起碼有三千五百二十萬港元，甚至高達七千四百二十七萬港元，該些款項最終落入梁或與夫婿所控制公司的銀行戶口內。



入稟狀透露，交易涉及的BVI授權簽署人都與梁、黃二人有密切的關係，全部都是梁、黃的相熟朋友或是集團的員工。當中涉及二十一個「人頭」，分別為梁私人助理的家姑、家姑的兩名子女均是梁鳳儀所立「平安囑」的受益人，亦包括梁的契爺胞弟、契爺的朋友與親戚、梁的契媽、契媽的姊妹、梁密友，梁的司機及員工等等。



