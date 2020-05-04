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氣溫續升 周末料達33℃

2020-05-04 列印
　　春夏之交，炎熱天氣來了。天文台指，高空反氣旋為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，昨午錄得最高氣溫三十一點三度，是今年以來最高紀錄。新界多區氣溫更高達三十三度，大埔一度錄得三十四點八度，為全港最熱地區。天文台展望，隨後一兩日大致天晴及炎熱，本周中後期氣溫進一步上升，亦有一兩陣驟雨，周五（八日）及周六（九日）最高氣溫將升至三十三度。

　　此外，聳立中環美利酒店停車場的「節果決明」古樹，長出一串串紅白相襯的花朵，吸引不少市民前來賞花拍照。這株「節果決明」古樹於○四年九月被列入政府古樹名木冊，樹幹直徑逾一米，高十七米，屬珍貴或稀有品種。
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