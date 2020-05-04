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五一假期首兩日 僅219內地客入境

2020-05-04 列印
　　政府早前延長對內地實施的十四日檢疫措施至六月七日，在五一假期的首兩日，入境處表示，只有二百一十九名內地旅客入境本港。有旅遊業界代表指有約兩成旅行社停止運營，盼當局在期滿時能取消措施。

　　入境處公佈五月一日及二日的出入境人數，指經機場入境的內地訪客只有十人，出境者是十人；經港珠澳大橋入境的內地訪客有十人，出境者只有一人；經深圳灣口岸入境的內地訪客有一百九十九人次，而出境者有八十三人。換言之，五一假期首兩日，入境香港的內地旅客只有二百一十九人。

　　來自其他地區的訪港遊客在過去兩日亦大幅減少，經機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸入境合共只有六十九人。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，近期香港及內地疫情均漸趨平穩，若持續向好，盼政府取消針對內地的檢疫措施，讓業界有序恢復營運。

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