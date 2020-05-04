五一假期首兩日 僅219內地客入境

季內的賽事只餘下不足兩個半月，馬迷今年很有機會再次看到華籍練馬師勇奪冠軍寶座。 由一九九五至九六年度開始從練的姚本輝暫時以至少六場頭馬領先主要對手呂健威，形勢大好。 其實輝哥自開倉至今已經二十一季，向來演出穩定。然而其練馬之路也非一帆風順，就在二○○五至○六年季度，馬房陷於低潮，最終僅得十場頭馬，首次未能達成香港賽馬會設定的最低贏馬數目要求。 不過輝哥當然沒有因為一時的失意而放棄志向，在兒子兼副練姚浩豐及整個馬房團隊的協助下，今季不但打破個人一季贏馬最多紀錄，更邁向其職業生涯的最高峰。 姚廐今季的成績極之出色，除了是因為廐內不少賽駒的評分甚為...

2020-05-04