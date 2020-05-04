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警抨網上號召DSE期間堵路

2020-05-04 列印
■本屆中學文憑試，上月二十四日開考。資料圖片
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　　有網民早前號召在中學文憑考試期間，堵塞不同主要運輸幹道。警方昨日在社交媒體發帖，批評有網民為達致個人及政治目的，呼籲他人進行非法堵路，對此予以嚴厲譴責，形容非法堵路不但嚴重影響道路使用者，更會阻礙緊急服務的救援，及影響一眾香港中學文憑試的考生，呼籲市民如發現任何違法行為應立即報警。

　　教育評議會批評有關行為極端自私，破壞社會秩序，惡意干擾市民及考生，並指家長、老師等所有關心教育的人士，應表達厭惡並予以嚴正反對。該會又指，中學文憑試是考生重要大事，其成績關乎考生升學和就業前途，社會各界務必通力協作，確保考試順利舉行。

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