教育評議會批評有關行為極端自私，破壞社會秩序，惡意干擾市民及考生，並指家長、老師等所有關心教育的人士，應表達厭惡並予以嚴正反對。該會又指，中學文憑試是考生重要大事，其成績關乎考生升學和就業前途，社會各界務必通力協作，確保考試順利舉行。
警抨網上號召DSE期間堵路
教育評議會批評有關行為極端自私，破壞社會秩序，惡意干擾市民及考生，並指家長、老師等所有關心教育的人士，應表達厭惡並予以嚴正反對。該會又指，中學文憑試是考生重要大事，其成績關乎考生升學和就業前途，社會各界務必通力協作，確保考試順利舉行。
疑借２１「人頭」設公司 電視劇播映權交易抬價 證監控 黃宜弘夫婦 涉挪上市公司7000萬
香港上市公司勤+緣創辦人梁鳳儀博士及其夫婿黃宜弘被證監會入稟高院，指控兩人一○年至一二年期間涉嫌借用二十一個「人頭」分別成立十多家BVI（簡稱離岸公司），在十宗電視劇播映權轉讓、涉款三億二千七百萬港元...
2020-05-04
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台灣東部海域5.9級地震 福建泉州皆感震動
近日世界各地都相繼出現黎克特制四至六級的地震。台灣東部海域昨早近十一時半亦發生黎克特制五點九級地震，震源深度約四十公里，全台灣及福建泉州皆感到震動。另外，位於加勒比海地區的美屬波多黎各，亦於周六發生黎...
2020-05-04
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無人員傷亡防再生衝突 南北韓邊界開槍互轟
北韓最高領導人金正恩「神隱」近三周後再度公開露面之後一天，南、北韓邊界附近一個哨站周日早上發生衝突。南韓沒有人員傷亡及設備受損。美國總統特朗普周六在社交平台Twitter發佈訊息，表示很高興見到金正恩...
2020-05-04
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擁逾千呎花園 天巒躍式廳堂間隔分明
上水大型洋房屋苑天巒，是次精選一座3房3套房洋房，面積1806方呎，廳堂採躍式設計，大廳以白色為佈置主調，簡約明亮，屋外連逾千呎私人花園，花園鋪有草地，正與周圍的大樹融為一體，綠意盎然。 上水...
2020-04-29
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貿戰烽煙再起 五窮月難打破 恒指今恐大幅低開
於新冠肺炎疫情下，中美關係蒙上新陰影。美國上周揚言不排除向中國加徵一萬億美元關稅，以懲罰北京當局隱瞞疫情，令上周五杜指跌逾600點，兩日累跌逾900點，拖累港股ADR瀉近千點。本周踏入「五窮月」，證券...
2020-05-04
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無歐聯踢即走
曼城因違反財政公平競技條例而被禁參加歐戰兩年，早前提出上訴卻因新冠肺炎疫情而停滯不前。然而，藍月中場主將奇雲迪布尼表明，球會上訴失敗的話即離隊，還明言領隊哥迪奧拿也不能左右其決定。 因應新冠肺炎疫情，國際體育仲裁法庭暫時擱置曼城就被禁參加歐戰兩年的上訴，但奇雲迪布尼在結果出爐前已有明確打算。這名廿八歲主力直言：「雖然球會告訴我上訴成功的機會很大，我也相信對方的說法，但萬一失敗，我會離開，因為一年還能再三考慮，兩年時間實在太長。」 不跟隨哥帥立場 這名比利時國腳在哥迪奧拿麾下成為世界級中場，二一年夏天約滿的後者曾揚言不會因歐戰禁令而出走。奇雲迪布尼坦言始終有分...
2020-05-04
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Fujifilm X-T4 6.5級五軸防震
年初至今，Fujifilm先後推出了X100V及X-T200兩款新作，不過廠商未有放慢步伐，日前帶來了X系列無反相機新旗艦X-T4，除了改用旋轉式LCD芒方便自拍，功能亦有不少提升，包括內置五軸IBI...
2020-05-04
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為停工樂手籌錢 歌手冇反應 周啟生狂呻：真係好契弟
繼早前許冠傑開Show為香港人打氣後，郭富城亦宣佈於5月9日舉行抗疫慈善騷，為受疫情影響的舞蹈員及電影界同業籌款。夾Band出身的音樂人周啟生眼見夜場及演唱會等喺疫情下要關閉及停開，多年嚟跟他合作無間...
2020-05-04
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社論——十四日「保零」 是時候鬆綁
香港連續十四日錄得新冠肺炎本地「零確診」，反映港人抗疫三個多月，初見成效，令香港成為全球感染率和死亡率較低的地區之一。港人為了打好這場疫戰，嚴守社交距離，不少人足不出戶，生活習慣被逼改變，而食肆和戲院等多個行業受「限業令」影響，損失不菲，部份陷入經營困境。現在疫情穩定下來，是時候讓大家唞一唞氣，港府應積極研究鬆綁，逐漸放寬「限業令」，讓公眾生活慢慢回復正常，協助各行業走出生天。 據醫學標準，一個地區要連續二十八天本地「零確診」，才算抗疫成功，香港尚未達這目標，但鑑於公眾三個月來的抗疫表現，大家應對自己有信心，只要人人堅持戴口罩，繼續保持個人衞生，各行業維持高水平的消毒措施，...
2020-05-04
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伊時論事——姚本輝勢登王座
季內的賽事只餘下不足兩個半月，馬迷今年很有機會再次看到華籍練馬師勇奪冠軍寶座。 由一九九五至九六年度開始從練的姚本輝暫時以至少六場頭馬領先主要對手呂健威，形勢大好。 其實輝哥自開倉至今已經二十一季，向來演出穩定。然而其練馬之路也非一帆風順，就在二○○五至○六年季度，馬房陷於低潮，最終僅得十場頭馬，首次未能達成香港賽馬會設定的最低贏馬數目要求。 不過輝哥當然沒有因為一時的失意而放棄志向，在兒子兼副練姚浩豐及整個馬房團隊的協助下，今季不但打破個人一季贏馬最多紀錄，更邁向其職業生涯的最高峰。 姚廐今季的成績極之出色，除了是因為廐內不少賽駒的評分甚為...
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