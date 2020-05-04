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約翰遜揭ICU經歷：醫生準備宣告我不治

2020-05-04 列印
　　英國首相約翰遜確診新冠肺炎康復後，接受傳媒訪問透露留醫深切治療期間，需要吸大量氧氣保命，醫生更一度準備宣告他不治；他憶述時一度要深呼吸及雙眼通紅，而為兒子改名「尼古拉斯」是向醫生致敬。英國累計有逾十八萬三千宗確診病例，逾二萬八千人死亡。

  全球新冠肺炎確診個案累計至逾三百四十二萬宗，約二十四萬三千人死亡。美國仍然是全球疫情嚴峻國家，累計有逾一百一十六萬人確診。俄羅斯單日新增逾萬宗確診，是疫情以來最多，是全球第七多確診的國家。

　　另外，中國新增兩宗確診，境外輸入及本土病例各一。澳洲傳媒披露情報共享組織「五眼聯盟」撰寫的報告，指中國有意隱瞞或銷毀新冠肺炎疫情早期在內地爆發的證據。中方早前強調，以公開透明態度向國際通報疫情。

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