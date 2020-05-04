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三度偷拍裙底　淫侍應被捕

2020-05-04 列印
　　一名色膽包天的二十四歲姓陳男侍應，昨凌晨近零時，在將軍澳被警方拘捕，他涉嫌在過去三個月，趁夜深人靜先後在黃大仙及秀茂坪，三度尾隨女子及用手機偷拍裙底春光。兩名女事主分別二十一及二十五歲。

  其中二十一歲女事主，在今年二月及上月二十七日凌晨一時許，放工返回黃大仙住所途中，兩度遭被捕男子尾隨偷拍，有次女事主喝止後，色狼仍尾隨她返住所大廈，幸被保安員及住客喝退。陳涉嫌遊蕩被捕，探員昨日押他返秀茂坪住所搜查，檢走疑與案有關衣物。

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