美容健身料解封 食肆鬆綁 一枱可坐八人

全港抗疫三個多月，過去十五天沒有再出現本地感染個案，港人取得階段性戰果，令針對食肆、美容院、健身中心等「限業令」有望鬆綁。消息指出，港府料放寬食肆每枱人數上限最多至八人。亦有政府醫學專家顧問促請當局考慮讓美容院和健身中心重開，但有爆發群組感染高危的酒吧和卡拉OK應最遲重開。



即使本港過去十五天都沒有錄得本地感染病例，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天在例行記者會上依然要求公眾審慎防疫，她指社區或存在隱性及病情輕微的患者，強調市民仍須戴上口罩，不適宜過早放鬆。她指，現時逾九成七市民戴口罩，港人相當關心自身健康，認為暫時無必要強制全民戴口罩。被問到當局會否放寬「限聚令」人數，她指現時四人的限制，是參考外國做法，承認沒有實際科學根據，若放寬至八人，相信是希望有較多人家庭可在母親節期間相聚。



張竹君：仍須戴口罩



各項「限聚令」和行業「限業令」將於本周四屆滿。有消息稱，港府日內會公佈放寬食肆每枱的人數，由目前四人加至八人。餐飲聯業協會會長黃家和指，業界一直有與政府溝通，相信食肆每枱人數定會放寬至最少六人，不少酒樓開始接到母親節六至八人套餐的預訂查詢，期望放寬措施後，有助業界生意回升。飲食界立法會議員張宇人認為，當局應盡快全面放寬食肆每張枱的人數限制，指周日為母親節，若一家人要分枱吃飯，「好可惜」。



專家：酒吧K房應最遲重開



中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，疫情已見緩和，但未完全受控，防疫措施不宜一下子取消，只能逐步放寬。他認為，可放寬食肆每枱人數至六至八人，而枱與枱之間仍需保持一點五米距離，亦可考慮讓美容院和健身中心重開，但前提是做好消毒和員工防疫措施，健身中心須限制客人數目。至於酒吧和卡拉OK，屬群組爆發高危場所，應最遲才准許重開。



批發及零售界立法會議員邵家輝形容，受「限業令」規管的十一類場所「處於水深火熱」，指美容業、健身行業等都簽了守則，承諾會做好防疫及衞生措施，期望政府在合適情況下盡快放寬「限業令」。