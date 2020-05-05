﻿特朗普威脅向華徵關稅﻿﻿ 市場憂爆貿戰恒指插千點﻿

美國總統特朗普再次針對中國，指控中國隱瞞新冠肺炎疫情，揚言不排除向中國加徵萬億美元貨品的關稅，市場憂慮中美再爆發貿易戰，恒指「五窮月」開局隨即裂口低開，跌穿三條主要平均線，並一度急插一千零五十八點，收市仍瀉一千零二十九點，報二萬三千六百一十三點。







特朗普指，在疫情下向中國貨加徵關稅，將會是「終極懲罰」，此言一出，五月恒指首個交易日「見紅」，長假期後裂口低開七百四十八點報二萬三千八百九十五點，二萬四千點大關、十天線、二十天線以及五十天線全面失守。



藍籌股全軍覆沒。騰訊（700）四百元關有支持，下挫逾百分之四，收報四百元，同為全日低位；友邦（1299）失七十元關，挫百分之五點六三，收報六十七點九元；滙控（005）亦失四十元關，跌百分之四點一，收報三十八點六元；建行（939）亦跌逾百分之四，收報六點零六元；以上四股已質低大市四百二十一點。中銀香港（2388）則走低百分之二點一，收報二十三點三五元，已是表現最佳藍籌股；中信股份（267）瀉百分之九點四二，收報七點三一元，為最弱勢藍籌股。



《人民日報》文章批評造謠中傷



中美爭端再度升溫，國際油價隨之急墜，石油股沽壓顯著。中石油（857）首季轉蝕一百六十二億元人幣，為一六年以來首次錄得虧損，股價急跌百分之八點六，收報二點五五元；中石化（386）亦按年轉蝕，股價重創百分之八點四二，收報三點五九元；中海油（883）大跌逾百分之七，收報八點一六元。



另外，科網巨企阿里巴巴（9988）挫百分之三點七一，收報一百八十九點七元；「ATM」中的美團（3690）險守「紅底」關口，下滑近百分之三，收報一百點七元。



目前全球超過三百五十萬人確診新冠肺炎，逾二十四萬人死亡。美國仍然是全球確診個案及死亡最多國家，累計逾一百一十八萬宗，六萬八千多人死亡。



美國國務卿蓬佩奧稱，大量證據顯示新冠肺炎病毒來自中國武漢的實驗室，批評中方試圖隱瞞疫情。《人民日報》就發表署名文章，批評造謠中傷「中國抗疫」有違國際正義。



另外，內地昨天新增三宗新冠肺炎確診病例，累計確診逾八萬二千多宗，死亡逾四千六百人，七萬七千多人康復。



