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政府部門復工　運署稅局逼爆

2020-05-05 列印
　　隨着本港疫情漸趨平穩，多個政府部門昨日起恢復正常辦公。市民對公共服務需求殷切，位於長沙灣政府合署的運輸署牌照事務處出現人潮，有「搵食車」司機急於續領車輛牌照，惟處方仍暫停即時申請的櫃位服務，只接受預約服務，現場有不少沒有預約的市民被逼「打回頭」。

　　另外，政府早前宣佈可延期三個月繳稅，但仍有市民前往灣仔稅務大樓（圖），查詢繳稅事項及辦理各類商業登記。

  公務員事務局局長聶德權表示，恢復公共服務情況大致暢順，會繼續實施防感染措施。

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