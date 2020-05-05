港新增一輸入個案 連續15日「本地零」

本港昨日新增一宗輸入性新冠肺炎確診個案，同時為第十五日沒有本地個案，累計至一千○四十宗。新增患者為一名二十七歲女子，昨早獨自乘坐國泰航班CX881由美國洛杉磯飛抵香港探親，在亞博館留下深喉唾液樣本後確診。患者在美國常住，於上月十一日在當地失去味覺、嗅覺、喉嚨痛和鼻塞，但沒有求診，她在一周後好轉。



此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，已得知有在九龍城富豪東方酒店等待檢測結果的人士，投訴其入住房間出現糞渠倒灌情況，中心已與酒店跟進安排換房，但當事人指很快有檢測結果，毋須作出相關安排。她說，需再跟進酒店是否本身存在有關倒灌問題。



另外，醫管局透露本月起將逐漸重啟醫院非緊急服務，預計首先恢復放射診斷及電腦掃描服務，其次為日間專科門診及非緊急手術，再會增加普通入院病人容量。



