今「立夏」料達32度 或43年來最熱

今日踏入廿四節氣中的「立夏」，表示夏天正式來臨。天文台昨日中午錄得三十一點五度，較前日再高零點二度，創今年新高。根據天文台預測，今日市區氣溫高達三十二度，有望打破一九七七年錄得三十一點五度的紀錄，創四十三年來最熱的「立夏」。



天文台指出，高空反氣旋為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預料今日大致天晴，氣溫高見三十二度，周三起一連四日或會錄得最高氣溫三十三度，意味有機會發出今年首個酷熱天氣警告。在戶外工作人士應多喝水和不要過度勞累，如感不適，應盡快到陰涼的地方休息。



假期後天氣持續炎熱，天文台昨日中午錄得三十一點五度，其中大美督氣溫達到三十五點六度、元朗公園亦達三十三點五度。



