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美股中段跌193點

2020-05-05 列印
　　美國總統特朗普揚言要對中國加徵關稅，以追究中國防疫不力的責任，市場憂慮中美貿易戰重燃，外圍股市疲弱，杜指中段報二三五二九點，跌一百九十三點；納指則報八六四三點，升三十八點。滙控美國預託證券價格見三十八點一三港元，跌零點四七港元；騰訊則見三百九十八點零七港元，跌一點九三港元。
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