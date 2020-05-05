過去三個月，停工、停市、停課，港人失去正常的生活，投入抗疫防疫戰事中，終於守得雲開見月明，疫情開始消退，過去十五天沒有出現本地感染病例，是時候讓生活重拾正軌。一般預計，政府日內會公佈放寬食肆的「限聚令」，亦會讓美容院、健康中心等重開，料公眾積壓已久的消費力會隨即爆發，各行業應配合，推出優質服務，加上優惠，吸引消費者光顧。 疫情消退，外出消遣，乃人之常情。好像內地，人們抗疫多月，趁五一黃金周假期湧出消費，上海商場便出現「報復式」消費熱潮。香港受疫情打擊，旅遊業近乎停擺，短期內難望中外旅客來港消費，暫時只能寄望自己救自己，鼓勵內部消費，成為救市之道。在過去的佛誕和五一勞動節假期...

2020-05-05