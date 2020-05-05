西醫生意減九成 部份瀕倒閉

受疫情衝擊，私家診所的生意亦受影響。香港西醫工會表示，在公共屋邨及私人屋苑設立的私家診所生意，大幅下降七成至九成，部份診所每月虧損十萬至二十萬元，面臨倒閉風險。工會指出，即使房委會及房協有降低租金，但領展卻不願減租，促請業主們適度減租，紓緩診所的營運壓力。



香港西醫工會會長楊超發對本報說，在二○○三年時領匯亦有提供租金優惠租金減免，協助私家診所捱過沙士疫情，但在今次新冠肺炎疫情，診所面臨更惡劣困境，包括領展在內的地產商沒有提議減租，對此感到失望。工會促請診所業主承諾在未來一年不會加租，並為所有屋苑的診所租戶減租五成，為期半年。



為了配合政府的公共防疫政策，部份私家診所願意提供病毒測試，因此需要額外配備個人防護裝備，工會指令診所每月增加額外一萬元開支。



