內地港企人員 入境毋須強制檢疫

隨著兩地疫情皆放緩，政府昨日公佈讓內地港企人員返港毋須強制檢疫的具體措施安排，工貿署由即日起接受申請，每間企業最多兩個名額。獲豁免人士只可前往及逗留於其香港企業，在內地生產作業的廠房所在的城市，以支援該廠房之運作和業務。



他們在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衛生，及避免不必要的社交接觸；回港後亦須於留港期間，接受由衛生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向署方呈報任何不適。



香港工業總會認為，措施有助維持兩地跨境的生產活動，為相關企業的日常生產提供便利條件；同時亦可從一定程度上減低本港失業率，特別是針對從事跨境商務活動的高技能勞動人才，保障兩地僱員在疫情下仍能留守工作崗位。



