內地港企人員 入境毋須強制檢疫

他們在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衛生，及避免不必要的社交接觸；回港後亦須於留港期間，接受由衛生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向署方呈報任何不適。
香港工業總會認為，措施有助維持兩地跨境的生產活動，為相關企業的日常生產提供便利條件；同時亦可從一定程度上減低本港失業率，特別是針對從事跨境商務活動的高技能勞動人才，保障兩地僱員在疫情下仍能留守工作崗位。
全港抗疫三個多月，過去十五天沒有再出現本地感染個案，港人取得階段性戰果，令針對食肆、美容院、健身中心等「限業令」有望鬆綁。消息指出，港府料放寬食肆每枱人數上限最多至八人。亦有政府醫學專家顧問促請當局考...
2020-05-05
內地疫情緩和，多省陸續復課。日前內媒報道有兩宗中學生戴口罩跑步然後猝死的消息。大批網民批評上體育課仍要求學生戴口罩的做法錯誤，指責這是形式主義。 據內媒報道指，河南鄲城縣一名十五歲學生上月二十四日在體...
2020-05-05
為滿足臨牀對可重複使用醫用防護衣的需求，英國時裝公司David Nieper研發出可以水洗、重複使用的防護衣，公司稱防護衣在攝氏七十三度的熱水清洗，就能消毒殺菌，即使洗滌一百次也符合歐洲標準，依舊保持無菌和防水狀態。首批一千件防護衣即將出貨送到當地醫院。 另外，英國品牌Mulberry早先調整皮具生產線，改為製造可重複使用的個人防護衣，予 University Hospitals Bristol及Weston NHS Foundation Trust 前線醫護使用，首批防護裝備已交貨，預計未來數周可再生產八千件以上。
2020-05-05
跑馬地位置旺中帶靜，兼且位處小學12及中學灣仔區校網，多年來不少實力家庭客追捧。以下介紹的渣甸山花園大廈放盤，實用面積1133方呎，設3房1套，不設窗台，廳外連大露台，俯瞰香港大球場一帶，視野開揚。 ...
2020-05-05
市場關注中美就疫情的爭拗會否再變成貿易戰，以及航空股表現遜色，拖累美股跌逾200點。截至本港時間晚上約10時59分，杜指報23475點，跌248點；標普500指數報2813點，跌17點；納指報8618...
2020-05-05
新冠肺炎疫情令各地聯賽自二月起陸續暫停，球迷「餓波」兩個月後，南韓K League(韓職)率先搶閘回歸，在周五以閉門形式上演新球季首仗。韓職迅即成為全球球迷焦點，我們一連四日為讀者在復賽前做足功課，今...
2020-05-05
秘魯（Peru）這個南美國度，近年備受香港旅客追捧，尤其是有「天空之城」之稱的馬丘比丘（Machu Picchu），更被不少人視為人生必遊景點之一，馬丘比丘位於安第斯山脈海拔二千多米的高山上，因位置神...
2020-05-05
由內地音樂人高曉松發起、為抗疫打氣的《相信未來》網上免費音樂會，昨晚首場演出陣容包括久未公開露面的王菲，以及容祖兒、李克勤、李玟、任賢齊、周迅、曹格、G.E.M.、李榮浩、伊能靜、吳克群等。狀態大勇的...
2020-05-05
過去三個月，停工、停市、停課，港人失去正常的生活，投入抗疫防疫戰事中，終於守得雲開見月明，疫情開始消退，過去十五天沒有出現本地感染病例，是時候讓生活重拾正軌。一般預計，政府日內會公佈放寬食肆的「限聚令」，亦會讓美容院、健康中心等重開，料公眾積壓已久的消費力會隨即爆發，各行業應配合，推出優質服務，加上優惠，吸引消費者光顧。 疫情消退，外出消遣，乃人之常情。好像內地，人們抗疫多月，趁五一黃金周假期湧出消費，上海商場便出現「報復式」消費熱潮。香港受疫情打擊，旅遊業近乎停擺，短期內難望中外旅客來港消費，暫時只能寄望自己救自己，鼓勵內部消費，成為救市之道。在過去的佛誕和五一勞動節假期...
2020-05-05
曾在澳洲有令人擊節表現的周俊樂，上月初獲馬會宣布發牌返港上陣至本季煞科，而這位新十磅見習騎師的落腳處，經馬會管理層甄選過一眾練馬師的意向書後，昨日終有答案，周俊樂將拜師在韋達門下，同時周俊樂已獲馬會批准，可於本周六的沙田賽事開始披甲。 馬場浮世繪
2020-05-05