立法會尋求外間法律意見 指李慧琼有權召開內會

立法會內務委員會經過半年都未能選出新主席，立法會主席梁君彥表示，已尋求外間法律意見，認為現任內會主席李慧琼有責任和權力召開會議，處理急切事務和應對嚴重延誤。李慧琼昨表明，本周五會按照議事規則召開兩節內會，自己會主持其中一節，另一節由公民黨議員郭榮鏗繼續主持選主席。



梁君彥昨指出，由於內會超過六個月仍未選出主席，期間有過百條附屬條例的審議期已過期；他在三月底時尋求外間資深大律師意見。根據資深大律師余若海及孫靖乾的意見，現任內會主席李慧琼是新主席候選人，無權主持選舉主席會議。但主持的副主席郭榮鏗，討論包括處理大樓保安安排等多項與選舉無關的事項，超越主持主席選舉的職能及角色。而現行規例容許內會現主席，可處理選舉以外的其他重要及急切事務。



郭榮鏗質疑打破立會程序



梁君彥認為在目前情況下，現任內會主席李慧琼是有責任及權力，去處理因選舉主席出現過度延誤而引致的問題，特別是處理重要或急切事務。他強調秘書處和大律師意見無矛盾，現任內會主席具有一般權力決定內會事務，由於李慧琼同時是新任候選人會有一定規範。但現在情況屬前所未見，有需要由現任主席繼續履行主席職務。



李慧琼昨表示，本周五會按照議事規則召開兩節內務委員會，早上會繼續進行主席選舉，由於她亦是候選人，會讓副主席主持。下午則召開特別內會，跟進梁君彥發出的法律文件，並跟進其他事項。被問到會否破壞規矩，李慧琼指自己的任期是直到新一任主席選出，以往內會主席選舉在十五分鐘內可完成，希望大家明白是誰在破壞規矩。



郭榮鏗質疑外聘法律意見的做法，是打破立法會程序，不希望周五開會出現「雙胞胎」場面。



