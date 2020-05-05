  • 2020年5月5日 星期二
  • 28º
  • 79%
熱門： 金正恩將軍澳街市汽油彈新冠肺炎零確診

日報新聞 > 港聞

議員促理大公開失竊化學品名單

2020-05-05 列印
　　九龍灣聖若瑟英文中學日前發現一批化學品，部份貼上理工大學校徽，懷疑屬於去年底化學品失竊的理工大學所有，消息稱，有人否認是物主，警方正密切跟進案件，有立法會議員批評，理大一直沒有公開化學品失竊名單，增加警方調查困難，建議校方公佈相關列表，並成立委員會調查內部管理是否出現問題。

　　浸會大學化學系榮休教授陳永康表示，本港學校如有需要，會透過代理向生產商購買化學品，但相信代理及生產商無權使用學校徽章，所以不會在化學品上貼有校徽，學校接收到化學品，一般會有職員負責管理，亦會有清單協助點算。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd