  • 2020年5月6日 星期三
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎口罩限聚令復課鸚鵡

日報新聞 > 港聞

嚴防飛沫播毒 K房夜店等未能復業

2020-05-06 列印
■卡拉OK、派對房間及夜總會等仍未能復業。
Previous Next

　　政府放寬多個場所「限業令」，卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會則須繼續關閉。食衞局局長陳肇始解釋，相關處所內人士較易出現飛沫傳播，聚集人數亦較多，且並非必須，故考慮風險後決定維持關閉。

　　行會成員兼飲食界立法會議員張宇人對此感到非常失望，認為由小部份業界承擔全港的防疫成本，是對業界的苦況置之不顧。他以卡拉OK為例，指他們有房間分隔，顧客唱歌時亦戴上口罩，加上消毒、探熱等措施，政府要業界再停業十四日不合情理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd