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學校憂口罩不足 冀政府增援助

2020-05-06 列印
　　大角咀鮮魚行學校校長施志勁表示，三星期後陸續復課，安排理想，但對校方有挑戰。他說，該校的中童口罩存貨不足三千個，僅可向學生派發約八、九天，「口罩係咪絕對充足呢？唔係！但未至於唔夠。」校方須另覓資源和途徑，如透過社福機構及捐助，增加口罩存量。他透露，抗疫基金的資源「用得七七八八」，促政府適時增加撥款，讓校方於復課後，加強校園防疫及清潔工作。

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