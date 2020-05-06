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林鄭指未適合放寬口岸限制

2020-05-06 列印
　　特首林鄭月娥昨日表示，落實及執行口岸管制措施要付出龐大的經濟代價，所以會在安全範圍下放寬，否則香港經濟會處於寒冬，但強調目前未是時候放寬海、陸、空口岸限制措施。她指，尤其若要放寬陸路口岸措施，需要與內地同步處理，否則只有本港單方面執行沒有太大作用。

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