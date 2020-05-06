港府派重用銅芯抗疫口罩供應增加市面口罩料跌價

特首林鄭月娥宣佈，將向全港市民派發重用口罩，清洗後可重用六十次，今日起網上登記，兩周內派發，為期一個月。此外，政府亦為市民預留三千萬個本地生產的一次性口罩，首批六月底派發。有藥房業界人士預料，隨著供應增加，一盒口罩價格將會由一百多元降至六、七十元。



林鄭表示，持有效香港身份證者都能獲發一個重用口罩，小童獲發兩個；政府會向市民派發三千萬個本地生產的一次性口罩，首批會在六月底由郵局送遞，每戶十個。她解釋，疫情初期，政府在全球採購困難，口罩須留前線醫護，強調並非不與市民分享。現隨著社交距離措施逐步放寬，有關措施非常適時。



創科及科技局長薛永恒續指，身處香港的市民可在今早七時起網上登記，下月六日截止，郵局會在登記後兩周內送遞。身處香港以外的港人，則可在下周三起登記，但要提供本地派遞地址。為方便申請，市民每次最多可為六人登記。若市民沒有網上登記，稍後可憑身份證到郵局領取。



林鄭指，政府會向每個小學及幼稚園學生派發兩個兒童口罩，並向私營界別醫護及弱勢群體，分別提供五十萬及三百三十萬個一次性口罩。



小學幼園生獲發兩口罩



該款重用口罩名為「銅芯抗疫口罩」，由香港紡織及成衣研發中心研發，內含銅的成份，可抗菌，達第一級防禦，清洗後可用六十次，更換濾芯更可長期使用。林鄭解釋，口罩採用銅製濾芯，故取「同心抗疫」的諧音，至於英文名是「Cu Mask」，因為Cu是銅的化學符號，也有「很想見你」的意思。



港九藥房總商會理事長林偉文預料，措施實施後，市面口罩供應充足，一盒口罩價格將由平均一百多元跌至六七十元。



