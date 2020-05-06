去年整體罪案近六萬宗 2007年後首次回升

警務處處長鄧炳強昨日出席立法會保安事務委員會，匯報香港整體治安情況。他指去年本港整體罪案共五萬九千二百二十五宗，較二○一八年上升百分之九點二，也是○七年後首次回升，形容去年的反修例事件導致大量暴力及違法行為出現，質疑有人為自己利益煽動學生犯罪，獲取政治紅利。



整體罪案中，暴力罪案佔九千六百九十宗，按年增加逾八百宗，上升約百分之九。罪案類別方面，刑事毀壞全年錄得近七千五百宗，上升二千六百多宗，是不同類別中上升最多宗數，港鐵設施被破壞就佔四百一十二宗。



鄧炳強又指去年六月至今年四月中，有約八千人因涉反修例事件被捕，當中約四成多人是學生。他指被捕的青少年都是受害人，質疑被人煽動，對警隊及政府產生仇恨，受人鼓動而濫用私刑，甚至殺人。



