陶輝涉違規居「牌照屋」 林鄭：執法一視同仁

警務處助理警務處長陶輝被指涉嫌違規居於清水灣碧水新村的牌照屋（圖），經營無牌民宿，以及涉嫌僭建等，特首林鄭月娥昨強調所有人在法律面前都是平等，政府部門執法一視同仁，依法辦事，不會理會涉事人的身份，但不可能評論每一個個案，會待調查完成後，要求開誠布公。



對於地政總署署長陳松青調任食物及衞生局，出任「主任（衞生）特別職務」，林鄭月娥表示，調職是平常之事，與近日事件完全無關。警務處長鄧炳強亦指出，警方會就警務人員有無違反公務員及警隊守則做調查。



另外，警方前晚在屯門建泰街一座工業大廈進行打擊非法聚賭行動，在一個單位內拘捕二十八男八女涉嫌聚賭，年齡介乎十五至五十五歲。被捕人士中包括兩名分別駐守屯門警區五十二歲及駐守大埔警區三十三歲休班警員。兩人已停職，警方強調重視警員操守。



