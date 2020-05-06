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路透社港反修例示威照　奪普立茲獎

2020-05-06 列印
路透社港反修例示威照　奪普立茲獎
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　　美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）二○二○年得獎名單出爐，路透社憑香港反修例示威的照片，贏得「突發新聞攝影獎」。

　　該輯圖片描寫示威者與警方的衝突，包括警方向示威者放射催淚彈，內容包括去年七月一日示威者闖入立法會、九月一日機場集會及十一月十二日中大衝突等。評審讚揚獲獎的新聞圖片「廣泛和具啟發性」。路透社主編表示，這些相片成功捕捉香港示威的廣度，令人難忘。

　　頒獎儀式原定上月二十日舉行，但受新冠病毒疫情影響，為了讓普立茲獎委員會成員有更多時間評審，因而推遲至當地星期一舉行。

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