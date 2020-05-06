該輯圖片描寫示威者與警方的衝突，包括警方向示威者放射催淚彈，內容包括去年七月一日示威者闖入立法會、九月一日機場集會及十一月十二日中大衝突等。評審讚揚獲獎的新聞圖片「廣泛和具啟發性」。路透社主編表示，這些相片成功捕捉香港示威的廣度，令人難忘。
頒獎儀式原定上月二十日舉行，但受新冠病毒疫情影響，為了讓普立茲獎委員會成員有更多時間評審，因而推遲至當地星期一舉行。
本港昨日零確診，亦是連續十六日沒有本地病例。周日是母親節，政府昨天放寬食肆每枱人數上限至八人，由後日起生效，為餐飲界帶來「及時雨」，業界料今個母親節生意將回復至以往的八成。美容院亦可重開，業界預計初期...
2020-05-06
新冠疫情不斷蔓延，政治攻擊仍停不了。美國《霍士新聞》引述華府正擬令台灣重新參與世衛以抗衡北京，更考慮成立一個全球性衛生組織代替世衛。不過，昨日台灣外交部發言人歐江安表示，至今仍未收到邀請函出席世衞大會...
2020-05-06
歐盟周一為研發新冠肺炎疫苗舉行視像會議，約四十個國家及機構參加，結果獲三十多國和國際組織承諾捐出逾八十億美元（約六百二十億港元）協助疫苗研發工作，並資助診斷及治療新冠肺炎。 中國駐歐盟大使張明與會時表...
2020-05-06
畢架山一號交通方便，加上位處名校網，吸引不少實力家庭居住。是次推介的地下連花園複式放盤，實用面積2073方呎，大廳以淺色裝潢為主，廳外連達1415方呎花園，鋪有嫩綠草地，在鬧市中打造私家花園。 ...
2020-05-06
中美貿易形勢未有進一步惡化，加上油價逐步回升，以及各國計劃放寬封鎖措施，市場恐慌情緒減退，外圍股市普遍向好。美股杜指早段曾升331點，重上二萬四關口，見24081點；標普指數以及納斯達克指數，早段齊升...
2020-05-06
昨日介紹過韓職新賽制，今天探討幾支「銀行隊」盤路走勢，在開鑼前掌握更多資訊。去季全北汽車和蔚山現代同得七十九分位列冠亞，拋離第三位的FC首爾二十三分，兩軍盤路硬淨：全北常以先入球，亦旺上半場領先後贏到...
2020-05-06
新一代MINI One Countryman以入門版身份重返香港市場，並以非常親切的$269,800起價錢發售，不過今次包裝不再簡約，首批可免費升級前排電控座椅、後泊鏡頭、電尾門，據知優惠總值達$25...
2020-05-06
近日圈中接連爆出桃色醜聞，繼戴志偉、羅志祥驚爆偷食後，TVB二打六藝人朱智賢（Ashley）亦背男友謝東閔跟人夫黎振燁（Jackson）車廂幽會！正當全城鬧爆「狐狸精」之際，兩位在劇中專演偷食女又愛車...
2020-05-06
為避疫情侵害，全港中小學和幼稚園農曆新年後停課至今，期間學校推行「停課不停學」，但與正常教與學不能相提並論，所以復課需求一直存在。隨著疫情消退，港府公佈由本月二十七日起至下月十五日分階段復課，高中先行，隨後是小四至初中、初小至幼稚園高班等。現在距正式復課還有一段時間，港府須與教育界做好協調，確保各校有充裕的小童口罩，讓莘莘學子安全地重返校園。 隨著本地生產口罩陸續推出市場，近日口罩供應增多，售價回復平穩，但有小學校長慨歎，為了搜羅小童口罩而大傷腦筋，校方經一輪搜購後，中童口罩的存量仍不足以應付復課需求。這並非單一例子，港府應與教育界溝通，了解各辦學團體，尤其是單一學校的需要...
2020-05-06
本屆冠軍練馬師之爭，局勢已開始明朗化，姚本輝暫時以7W領先第二位的呂健威，看後者最近的勢頭已回落，要回氣再追並非易事。不過另一邊廂的冠軍騎師之爭，反而現時才進入高潮，因莫雷拉現時只領先潘頓一場頭馬，兩...
2020-05-06