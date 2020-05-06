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中大衝突四人被控暴動 周四提堂

2020-05-06 列印
　　去年反修例示威有人佔據二號橋，向吐露港公路及東鐵路軌掟雜物，並與防暴警察爆發激烈衝突。警方落案控告四人，指他們涉嫌去年十一月十二日在中文大學參與暴動，案件周四將於沙田裁判法院提堂。

　　警方表示，落案起訴三男一女合共一項「參與暴動」罪，四人年齡介乎十八至二十四歲，其中三人同時被各控一項蒙面罪，一人同時被控一項「藏有攻擊性武器」罪。



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