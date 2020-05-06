劏房租管小組冀18月內交報告

為避疫情侵害，全港中小學和幼稚園農曆新年後停課至今，期間學校推行「停課不停學」，但與正常教與學不能相提並論，所以復課需求一直存在。隨著疫情消退，港府公佈由本月二十七日起至下月十五日分階段復課，高中先行，隨後是小四至初中、初小至幼稚園高班等。現在距正式復課還有一段時間，港府須與教育界做好協調，確保各校有充裕的小童口罩，讓莘莘學子安全地重返校園。 隨著本地生產口罩陸續推出市場，近日口罩供應增多，售價回復平穩，但有小學校長慨歎，為了搜羅小童口罩而大傷腦筋，校方經一輪搜購後，中童口罩的存量仍不足以應付復課需求。這並非單一例子，港府應與教育界溝通，了解各辦學團體，尤其是單一學校的需要...

2020-05-06