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劏房租管小組冀18月內交報告

2020-05-06 列印
　　劏房租務管制研究工作小組早前召開首次會議。工作小組主席梁永祥表示，小組共有十一個會議，其中包括落區視察、出國考察等，期望在十八個月任期內，為劏房租務管制提出可行性報告，或者提供可行方案。

　　梁永祥指出，有業主認為不應該管制，但租戶認為應該有租務管制，他認為兩者聲音需要平衡，若只是照顧業主投資回報，對租戶並非好事，但若壓抑租金力度太大，影響業主投資意欲，將會減少供應，影響租戶。他又稱，若方案適切、獲業主租戶雙方接受，對劏房的租金和供應影響不大。

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