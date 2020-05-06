  • 2020年5月6日 星期三
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎口罩限聚令復課鸚鵡

日報新聞 > 港聞

建制將提譴責郭榮鏗議案

2020-05-06 列印
　　立法會內會在公民黨議員郭榮鏗主持會議下，半年仍未能選出主席和副主席來處理內會的正常事務。多名建制派立法會議員將向立法會大會，提出譴責郭榮鏗的議案，批評他主持內會主席選舉時，未有正當執行《議事規則》及《內務守則》，預料最快可在本月二十日的立法會大會上討論。

　　另外，特首林鄭月娥昨表示深感遺憾，政府會很耐心地再多等幾天，但不希望後日會議期間出現打鬥。她又指《國歌法》立法只欠「埋門一腳」，待內會選出正副主席後，將磋商恢復二讀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd