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行駛中巴士自焚全毀

2020-05-06 列印
行駛中巴士自焚全毀
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　　昨午約四時，屯門公路發生行駛中巴士着火事件，一輛空載港鐵K五十八號線巴士，由車廠出發往青山灣提供服務，巴士沿屯門公路出九龍駛至安定邨對開時，左邊後尾輪位置冒煙起火，司機發現停車一旁及落車通知港鐵車務控制中心報警。

　　警方及消防員到場時，巴士火勢已迅速蔓延及全車陷於火海（見圖），消防開喉迅速撲滅火警，無人受傷，但巴士僅燒剩車架。消防調查後相信火警無可疑，但起火原因有待調查。受事件影響，現場往九龍方向屯門公路一度全線封閉，車龍排至屯門醫院。

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