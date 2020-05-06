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鬧市持大聲公罵特首 12歲男童被捕

2020-05-06 列印
鬧市持大聲公罵特首 12歲男童被捕
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　　本月一日有網民號召在旺角等五區發起「天馬行動」進行快閃堵路等，但在警方嚴密戒備下，未見有示威者堵路等違法行為，但當日旺角卻見一名男童手持「大聲公」坐在電單車司機後，與司機一起用粗口罵行政長官林鄭月娥及警隊，司機則手拿一疊五百元紙幣（見圖）。

        警方調查後，前日以公眾地方行為不檢罪拘捕一名涉案十二歲男童，據悉該名男童曾因盜竊等被捕。警方現仍追尋司機下落。

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