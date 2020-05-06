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美股中段升399點

2020-05-06 列印
　　美國周二股市早段向好，杜指中段報二四一四九點，升三百九十九點；納指則報八八九○點，升一百七十九點。滙控美國預託證券價格見三十八點七四港元，跌零點二六港元；騰訊則見四百零六點六七港元，升零點六七港元。紐約期金報每盎司一千七百零八點六美元，跌四點七美元；紐約期油則報每桶二十四點一九美元，升三點八美元。
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