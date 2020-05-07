疫境阻拉埋天窗 婚姻登記勁減六千

今年雙春兼閏月，原本適合談婚論嫁，一場新冠肺炎疫情攘擾四個月，政府婚姻登記處一度暫停服務，不少準新人裹足不前，無心情拉埋天窗。最新統計數字顯示，本港今年首四個月婚姻登記數字僅九千一百宗，比去年同期大跌近四成，少了近六千對新人，創近年年頭結婚高峰期的新低。有婚禮顧問明言，疫情對男女共諧連理的意欲打擊，比去年反修波風波更大，有九成準新人的預約改期。



入境處數字顯示，今年一月僅有二千九百○九對新人登記，比去年一月的五千一百五十多對，呈大幅下跌之勢。到二月新人數字為二千六百一十八對，與去年二月相若，但三、四月數字只及去年同期一半上下。累計首四月的婚姻登記數字為近九千一百宗，較去年同期逾一萬五千宗下跌五千九百七十二宗，即大跌三成九。



去年反修例風波亦影響男女結婚意欲。入境處統計顯示，去年六月至十二月的婚姻登記數字為近二萬五千三百二十宗，較一八年同期的二萬九千四百七十八宗下跌約一成四，反映疫情比社會風波，更左右人生大事的決定。



新人轉搞戶外婚禮



婚禮顧問歐惠芳表示：「去年只係示威地區嘅人擔心，o依家係全香港都擔心，有九成客準新人改期，但好彩唔係取消。」她說，雖然政府日前放寬婚禮人數限制至五十人，但相信大部準新人仍抱觀望態度，不想婚期一改再改，「始終會唔好意頭」。她說，另有準新人在疫情下如舊註冊，擺酒後補，「但男方更加會做足過大禮、向長輩斟茶等傳統中式婚禮儀式，向女家顯示誠意。」



她稱，近日較多人查詢婚禮安排，始終有人為趕及合併報稅、申請公務員宿舍及申請移民等原因而想盡早成婚。有準新人考慮簡化婚禮流程，並減少邀請賓客，亦有人追求戶外婚禮，因為「唔使焗喺室內，更有空間感」。



傳統擺酒旺季生意少



婚宴減少，飲食業叫苦。餐務管理協會會長楊位醒指，今年少了年頭的結婚盛季，但每年的四月至九月初為結婚淡季，僅佔全年婚宴生意約一成，「o依家婚宴、百日宴、社團聚餐無晒」，他預計母親節之後，酒樓晚市會重回冷清場面。