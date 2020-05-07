﻿黃宜弘夫婦涉挪公司款 ﻿﻿刑事偵查結案 證監民事提控﻿

本報周一獨家報道，上市公司勤+緣創辦人梁鳳儀博士及其夫婿黃宜弘遭證監會入稟高院，指控二人於一○年至一二年期間，借用二十一個「人頭」成立十多間離岸公司，在十宗涉電視劇播映權的交易中挪用公司高達七千多萬元資金。消息指，證監會早於二○一四年介入調查，一八年將事件轉交執法機構，但執法機構經一年刑事偵查後決定結案，而非有傳媒所指黃氏夫婦面臨刑事調查，或質疑為何有先民事後刑事的說法。記者：徐曉伊



消息稱，黃宜弘夫婦於一三年九月辭去勤+緣所有董事職位後，由新班子接任並將公司改名，現稱「星美文化旅遊集團控股有限公司」(2366)，「星美文化」新管理層接手查數，疑帳目奇怪，向證監會投訴。根據證監會去年十月底向高院入稟的狀書，提及曾召見梁鳳儀及駐守福建勤+緣影視製作傳播中心的負責人，證監會認為二人解釋不實，約於一八年向執法機構投訴，並提交資料，至去年九月執法部門認為沒足夠表面證據支持刑事檢控，於是結案。



執法機構認為表面證據不足



據悉，證監會在有關刑事調查終結後，去年十月二十五日以民事方式入稟高院，指控梁、黃二人及勤+緣媒體服務有限公司等，於一○年至一二年期間借用二十一個人頭設BVI（離岸公司），將一百七十六集電視劇播映權賣予上市公司，涉三億二千七百七十五萬多元。入稟狀指，上述交易被抬價，藉此挪用公司七千萬港元。



梁、黃在本報報道刊出後發表聲明：「我們完全不同意是項民事指控，該訴訟已於去年十月進入司法程序，過去六個多月，我們的律師團體全力抗辯，深信最終本案會獲得公平處理。」



證監會在入稟狀指，梁一○年六月至一一年七月透過全屬於集團的兩家離岸公司——興鴻業國際和鋒悅企業，向九家離岸供應商達成十宗可疑買賣合約協議交易，而九家離岸公司包括皇裕、恆彩、寶源貿易、世天集團、恆佳控股、恆諾、茂展、中源企業及豐業控股等。證監會指上述不是真實正常交易，而是由梁，或黃有份參與的一個欺詐計劃，目的是挪用集團資產，然後轉移至由梁控制的公司Triglory Corporation、Silver Investment有限公司及Sky Joy Holdings有限公司，但集團其他股東及成員事前全不知情。



此外，該等可疑交易被抬價，所有收款人公司與梁鳳儀有聯繫，甚至由她幕後控制，涉挪用金額起碼有三千五百二十萬港元，甚至達七千四百二十七萬港元，款項最終落入梁或與夫婿所控制公司的銀行戶口。事實上，交易牽涉BVI中介人，被指定的買家及簽署人，均是梁委任的「人頭」，分別是梁契爺妻子、兄弟、親戚和相熟朋友、梁私人助理的家姑、公司老員工，以及梁黃二人「平安囑」的執行人，有部份「人頭」更是梁平安囑的財產受益人。證監會要求法庭下令三人要對集團蒙受的損失作出賠償。



