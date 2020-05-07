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警拘兩男女涉用偽鈔 檢百張假大牛

2020-05-07 列印
　　警方前日在茶果嶺道一個私人屋苑，拘捕一對情侶，涉嫌使用偽鈔，並在單位搜獲一百張面額五百元的懷疑偽鈔。

　　被捕的二十一歲姓何男子和十九歲姓趙女子，報稱無業，兩人在四月二十九日到藍田商場兩間商戶，購買電話熒幕貼和內衣褲，並分別用五百元懷疑偽鈔付款。店商不虞有詐，後發現該紙幣質量差劣，缺少一些防偽特徵懷疑是偽鈔，於是報警。觀塘警區刑事調查隊第一隊人員接手調查案件，翻查閉路電視，鎖定兩名嫌疑人，前日在茶果嶺道拘捕兩人，他們現正被扣留調查。

　　警方指，前年警方檢獲三千張偽鈔，去年則有八千零六張，大部份質素低劣，沒有任何防偽特徵，提醒市民如有懷疑應聯絡警方，不應使用。

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