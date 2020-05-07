海關指，兩個貨櫃上月從厄瓜多爾進口本港，報稱是魚乾，該海域常有瀕危魚類出沒。海關扣驗貨櫃，檢獲大批以尼龍袋包裝的魚翅，請漁農自然護理署專家協助辨認，發現貨櫃中超過九成都是受管制魚翅，有長尾鯊及鐮狀真鯊，是歷來檢獲最大數量，共二十六噸受管制瀕危物種魚翅，混在不受管制的魚翅中走私。海關調查後，於四月二十九日在西營盤拘捕一名涉案的五十七歲男子。
海關截26噸走私魚翅 涉四萬條鯊魚
海關指，兩個貨櫃上月從厄瓜多爾進口本港，報稱是魚乾，該海域常有瀕危魚類出沒。海關扣驗貨櫃，檢獲大批以尼龍袋包裝的魚翅，請漁農自然護理署專家協助辨認，發現貨櫃中超過九成都是受管制魚翅，有長尾鯊及鐮狀真鯊，是歷來檢獲最大數量，共二十六噸受管制瀕危物種魚翅，混在不受管制的魚翅中走私。海關調查後，於四月二十九日在西營盤拘捕一名涉案的五十七歲男子。
疫境阻拉埋天窗 婚姻登記勁減六千
今年雙春兼閏月，原本適合談婚論嫁，一場新冠肺炎疫情攘擾四個月，政府婚姻登記處一度暫停服務，不少準新人裹足不前，無心情拉埋天窗。最新統計數字顯示，本港今年首四個月婚姻登記數字僅九千一百宗，比去年同期大跌...
2020-05-07
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滬迪園下周一重開 遊客須出示「健康碼」
上海迪士尼樂園宣佈，將於本月十一日起作重新開放，周五起開始預售門票，是全球首個重新開放的迪士尼樂園。樂園在恢復運營初期將實施系列新的運營舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園；在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離等。園方要求所有入場人士必須提前註冊「健康信息碼」，並在進入樂園前出示「健康信息碼」，全程須佩戴口罩，僅用餐時除外。
2020-05-07
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特朗普改口：病毒非來自武漢實驗室
近日美國特朗普政府多次指病毒起源武漢病毒實驗室，不過，美國傳染病部門主管福奇日前受訪時表示，認為病毒源於自然界。及後總統特朗普「改口」指，他是指病毒來自武漢地區而非實驗室。北京外交部就重申，病毒源頭應...
2020-05-07
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席聯席區域經理余偉峰表示，將軍澳維景灣畔2座低層F室，面積504方呎，兩房間隔，望海景，以863萬成交，呎價17123元。據了解，原業主於10年9...
2020-05-07
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憧憬「兩會」利好新舊基建股 北水回流 恒指重越兩萬四
昨天為內地長假期後A股復市，北水回歸流入港股，投資氣氛好轉，帶動大市成交增至1095億元。恒指低開後，迅速掉頭攀上24000點關口，升穿10天線及20天線，收報24137，升268點，兩日累漲523點...
2020-05-07
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明天開鑼 韓職閱兵
一連兩天介紹過韓職的新賽制和各隊盤路走勢後，今日就檢閱各隊實力。當中焦點必然繼續落在全北汽車和蔚山現代，兩軍去屆鬥到尾輪靠得失球差才分到冠亞，今季亦齊齊招兵買馬，全北求保江山，蔚山矢志復仇。 全北將帥...
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四座豪版 LM350身份象徵
為何要用147萬元買部凌志LM350四座版，而不去買部外形相似、多三個位、便宜六十多萬元的豐田Alphard？答案很簡單，就是形象夠豪，更能凸顯身份！ 文：彭志揚圖：William 香港版LM...
2020-05-07
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《少年的你》掃八獎威盡 周冬雨撼贏Sammi奪影后 太保首擔正即封帝
《第39屆香港電影金像獎》因疫情關係，取消原定4月舉行的實體頒獎禮，改由主席爾冬陞昨日以網上直播形式宣佈19個獎項的得獎者，其中電影《少年的你》奪得八個獎項包括「最佳電影」、「最佳女主角」等成大贏家，...
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社論——挺洗衣業老兵渡難關
政府推出兩輪抗疫防疫基金，向多個行業伸出援手，但行業眾多，出現遺漏，在所難免。昨天洗衣業舉行訴苦大會，為一批年長從業員發聲，指各行業生意轉差，洗衣服務需求亦隨之大減，但他們沒有獲得抗疫防疫基金資助。港府應作出回應，盡快補救。 洗衣是下游服務業，承接清洗酒店、食肆、桑拿浴室等場所交來的牀單、衣物、毛巾及制服等，上述行業因疫情而陷入困境，乾衣洗衣需求亦大跌，而市民近月較少外出，也打擊洗衣業生意。有小店東稱，生意急跌九成，被逼裁員減薪，受影響者均為年逾六十的員工。有大型乾洗衣公司亦指，只有年長人士願入行，一旦僱主撐不住，將有大批長者員工失業。 昨天香港洗衣服務業聯會及香港洗衣商會...
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順理成章——六寶巨額多寶可分期
近期夜馬六環彩六寶獎經常有多寶，未計昨夜賽果，其實四月份夜賽只有四月一日晚的六寶無人命中，其後由四月八日起至上周三的夜賽均有人命中六寶。而近三次的六寶獎以每十元一注計，彩金均逾一千萬元，這個可觀數字自然有其吸引力，也令到六環彩的投注額日益增加。 像剛周日的六環彩在沒有多寶的情況下，其六寶獎也派逾二百七十萬，而當日正獎也派逾七十六萬，可見投注額實在不低，追求中六寶是不少馬迷的目標也。 相信不少馬迷均有過以下經驗，就是看到六環彩有可觀的多寶時，會捨得運用多點注碼來試試自己運氣，祈求能命中六寶贏得可觀彩金，然而當願望落空時，便希望多寶沒有全部被人捧走或瓜分掉，看到仍有多寶留低的話...
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