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海關截26噸走私魚翅 涉四萬條鯊魚

2020-05-07 列印
海關截26噸走私魚翅 涉四萬條鯊魚
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　　潮流反對食魚翅，但偷運活動頻乃。海關先後在上月底和本月初在葵涌海關大樓驗貨場偵破兩宗走私魚翅案件，一共檢獲二十六噸懷疑受管制乾魚翅，涉四萬條鯊魚，合計市值約八百六十萬元，兩宗案件的魚翅重量及市值，均打破紀錄。

　　海關指，兩個貨櫃上月從厄瓜多爾進口本港，報稱是魚乾，該海域常有瀕危魚類出沒。海關扣驗貨櫃，檢獲大批以尼龍袋包裝的魚翅，請漁農自然護理署專家協助辨認，發現貨櫃中超過九成都是受管制魚翅，有長尾鯊及鐮狀真鯊，是歷來檢獲最大數量，共二十六噸受管制瀕危物種魚翅，混在不受管制的魚翅中走私。海關調查後，於四月二十九日在西營盤拘捕一名涉案的五十七歲男子。

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