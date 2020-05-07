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美股中段跌16點

2020-05-07 列印
　　美國周三股市開市後反覆，杜指中段報二三八六六點，跌十六點；納指則報八九○○點，升九十點。滙控美國預託證券價格見三十八點五三港元，跌零點四七港元；騰訊則見四百零七點三六港元，跌二點六四港元。紐約期金報每盎司一千六百八十六點四美元，跌二十四點二美元；紐約期油則報每桶二十三點二四美元，跌一點三二美元。

　　美國人力資源機構ADP公佈，四月份私人企業職位減少二千零二十三萬六千個，為有紀錄以來最大減幅，市場預期的減幅為二千零五十五萬個。
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