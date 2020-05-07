支票過數佯裝付款 騙徒呃走Leica相機及貨款

網上騙案，手法層出不窮。一名駐港工作韓國男子，近日在網上出售一部德國貴價相機，有騙徒冒充買家，先後兩次給他匯貨款，然後聲稱支付多了一次，要求事主發貨，並歸還多付的款項。事主不虞有詐，付貨又還款，事後才驚覺騙徒所謂兩次付款，均為支票過數，並即日取消，結果事主賠了相機又遭騙款，損失合共五萬八千元。



騙徒得手後即取消支票



現年三十七歲的金先生，駐港工作。他對本報說，上月二十八日凌晨一時在二手買賣平台「旋轉拍賣」出售一台Leica M9相機及Summicron鏡頭，開價二萬八千元。騙徒假裝買家與他聯繫，並在早上九時經自動櫃員機將二萬八千元的支票存入指定滙豐戶口，並派快遞公司取貨。



金先生表示，先收到騙徒轉帳二萬八千元入他戶口，隨後收到騙徒短訊指，稱其妻子又多付了一次款項，要求金先生將二萬八千元歸還至另一滙豐戶口。金先生查看帳戶，發現確有兩筆款項，於是按要求「歸還」。直至下午三時，他發現兩筆款項已取消，同時無法聯絡騙徒，驚覺受騙，立刻前往警署報案。



金先生指，過去一直使用「轉數快」等方式網購，發貨時只查詢戶口餘額，沒料到騙徒是使用支票付款，帳戶顯示的只是「戶口結餘」，需等銀行一至兩日後完成支票結算，才轉變為「可動用結餘」。騙徒取貨及收了他二萬八千元後，就取消兩筆存入其戶口的支票付款。



金先生報警求助，他引述警方指，騙徒所用的銀行帳戶很可能是失竊戶口。其後，金先生發現騙徒取得相機和鏡頭後，立刻在「旋轉拍賣」等多個平台轉賣。



三個月逾2300宗網購騙案



警方回覆本報查詢時指，有關案件列作以欺騙手段取得財產，合共損失五萬六千元，現交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。今年一至三月，警方合共收到二千三百五十九宗有關網上購物騙案。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，網購使用支票，不但落後，且極不安全，建議盡量使用eBay等能有第三方保障的付款方式。



