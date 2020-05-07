﻿批 「黑暴」 是政治病毒﻿﻿港澳辦：中央絕不坐視﻿

國務院港澳辦再就香港問題發出新聞稿，指「黑暴」、「攬炒」是香港政治病毒、「一國兩制」大敵。「黑暴」勢力一日不除，香港一日不寧。



港澳辦以答問形式評論香港經濟和社會情況，發言人指當前新冠肺炎疫情全球蔓延，給全球經濟增長帶來空前困難和挑戰。作為高度開放的小型經濟體，香港不可避免地受到國際經濟走勢和外圍環境的影響。然而，香港的最大禍患來自於其內部，就是公然叫囂和實施「攬炒」的黑暴勢力。



自去年六月以來，他們公然挑戰「一國兩制」原則底線，踐踏法治，嚴重損害香港營商環 和國際形象。他們的惡行不僅導致遊客卻步，百業凋零，而且嚴重打擊投資者對香港的信心，「可以說，黑暴勢力正在摧毀香港繁榮穩定的根基」。



發言人續說，他們眼見當前香港疫情稍緩，又蠢蠢欲動，在「五一」假期無視防疫禁令，在街頭非法聚集、滋擾商舖、投擲汽油彈，重啟「街頭戰」，策動「真攬炒」，形容黑暴勢力及幕後指揮者用心是要將香港拖下懸崖，抗拒中央對香港的全面管治權， 將香港變成獨立或半獨立政治實體。



發言人強調，「黑暴」「攬炒」是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵。「黑暴」一日不除，香港一日不寧。中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。中央政府對維護香港特別行政區的憲制秩序負有最大責任，對維護國家安全負有最大責任。對待「黑暴」「攬炒」唯一正確的選擇就是態度鮮明、立場堅定地大聲說不。



港澳辦高度讚賞「香港再出發大聯盟」的宣言「拒絕被攬炒」，中央有足夠誠意及信心，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。















