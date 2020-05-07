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警搗破非法賭博網站拘九男八女

2020-05-07 列印
　　警方前日在新界拘捕九男八女，涉嫌參與非法賭博活動，指他們在一個海外非法賭博網站，以中介人身份售積分及洗黑錢，集團共處理贓款約一億三千多萬元。警方凍結了相關銀行戶口，檢獲四百五十萬港幣、多部手提電話、電腦和銀行卡。

　　毒品調查科財富調查組署理警司鄒祥有表示，該非法賭博網站提供多類型賭博遊戲，包括撲克、廿一點、骰盅，表面以積分進行交易，其實以錢進行非法賭博。集團招募香港中介人招攬賭客，並為賭客開設網上賭博戶口和用金錢兌換網站的積分。中介人向賭客提供現金購買積分服務並賺取差額，以一千元為例，中介人利潤可高達七千元。從二○一七年十月到去年一月，集團共處理贓款約一億三千多萬元。



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