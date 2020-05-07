﻿138萬人登記﻿﻿領可重用口罩﻿

政府向市民免費派發可重用六十次的「銅芯抗疫口罩」，昨早七時起接受登記，全日超過一百三十八萬人申請，平均等候登記時間約為一至兩分鐘，當局更計劃未來向市民多派一個濾芯。



創科局表示，截至昨日下午三時，網上登記系統已收到超過五十萬宗登記，全日超過一百三十八萬人申請，平均等候登記的時間約為一至兩分鐘。對於外界關注系統登記個人資料的目的，創科局強調不會將資料用在其他用途，同時系統已設置多重保安設施。創科局又提醒，登記期至六月六日止，稍後市民亦可前往郵局憑身份證領取口罩，故毋須急於登記。



創科局：擬多派一個濾芯



創新及科技局局長薛永恒表示，相信未來一段時間市民仍需戴口罩，儘管口罩濾芯可重用六十次，但政府會再供應一個濾芯予市民。市民只要在該次登記中，同意政府再派濾芯，往後毋須重複登記。



有市民批評口罩外觀像內衣褲，薛永恒指這款口罩確實像內衣褲一樣，可每日使用和清洗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指兩者物料相似，有關比喻「幾準確」，但由於口罩布料層數較多，建議前往醫院、老人院等高危地方的人士，及有發燒或呼吸道病徵者不應佩戴。



薛永恒解釋，政府不透露生產商名稱，是擔心公佈資料後，將來生產濾芯時會被其他國家或地區商人「截胡」。至於不公開招標，他指按過往相關經驗，是因在正常招標情況下，雖有廠商有興趣落標，但最終變成零投標。另外，對於網傳「銅芯抗疫口罩」與立法會主席梁君彥其家族公司有關，梁君彥透過發言人澄清，新興織造廠是他的家族公司，但並無生產任何口罩。創科局亦對網上謠傳深表遺憾。



