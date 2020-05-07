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中華煤氣撐飲食業推餐飲現金券　

2020-05-07 列印
　　香港中華煤氣有限公司推出「撐飲食‧振經濟」計劃，在本月中旬推出嶄新會員積分計劃及網上換購平台——「好氣Fun」，客戶登記即可獲贈五十元餐飲現金券一張，可在過千家參與之食肆盡享美食，藉以刺激外出用膳消費，帶動經濟復甦，並將為合資格的中小型食肆提供廚房設備租購計劃。

　　中華煤氣指，計劃希望從多方面為巿民、餐飲業和社會經濟復興帶來正面影響，提供一站式的購物和餐飲優惠，為巿民帶來方便及積極氣氛。計劃透過餐飲現金券帶動消費，支援因疫情大受影響的餐飲業；同時對有意投入餐飲業的人士和團體提供協助，降低入場門檻，令餐飲業更趨興旺。

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