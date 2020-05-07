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放寬食肆每枱最多八人陳肇始：搭枱不理想

2020-05-07 列印
　　本港昨日沒有新增新冠肺炎個案，連續十七日無本地個案。政府明日起放寬食肆每枱人數上限至八人。食衞局局長陳肇始認為食肆搭枱情況不理想，希望盡量避免，又呼籲市民在非飲食期間仍需戴口罩。食環署將會向食肆發信，提醒員工要保持衞生。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，如果不容許搭枱，放寬食肆每枱上限無意義，指市民不會與不相識的人高談闊論，業界亦可考慮在枱中間分隔開減低風險。他預料放寬措施後會出現搭枱。

　　香港餐務管理協會會長楊位醒說，目前顧客都唔想搭枱，但茶餐廳、快餐店等食肆的枱數不多，「唔搭枱實際上操作唔到」。

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