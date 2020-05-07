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英新冠病亡人數 成歐洲之冠

2020-05-07 列印
■英國新冠肺炎死亡人數，成為歐洲之冠。
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　　全球累計新冠肺炎確診病例新增一萬三千多宗，累計超過三百六十七萬人染疫，逾二十五萬七千人死亡。英國單日新增近七百人死於新冠肺炎，累計逾二萬九千五百多人染疫亡，超越意大利成為歐洲之冠，亦是僅次於美國全球死亡病例第二多的國家。外相藍韜文形容是「大悲劇」，但不應該比較各國的抗疫成績。

　　美國新增約九百多宗確診個案，累計增至逾一百二十萬人染疫，累計逾七萬一千多人染疫亡，當中約十九萬人痊瘉。總統特朗普表示，將解散新型肺炎疫情特別工作組，但不代表抗疫任務已經完成，而是開始第二階段抗疫措施。他接受傳媒訪問指重啟經濟或會導致更多人染疫和死亡，但堅持是合理之舉。

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